La víctima de La Manada rompe su silencio con una carta enviada a Ana Rosa Quintana

"Acabo de recibir este escrito, una carta, manifiesto o comunicado que le acaban de dar a mi compañero, el periodista Carlos Garayoa. No he tenido tiempo de leerla entera, pero les puedo asegurar que me ha emocionado como ninguna otra carta que haya recibido", así comenzaba Ana Rosa Quintana la emisión de su programa diario en Tele 5 asegurando que estaba impresionada por la carte que había recibido, "esta mujer, desde su silencio ha convertido las calles de toda España en un clamor. Nunca ha hablado, nunca la hemos visto ni la hemos escuchado. Hoy vamos a saber si siente odio y cómo se encuentra. La vamos a conocer desde lo más profundo. Hermana, gracias por tus palabras".

Lo único que hasta este momento ha leído de esa misiva es lo siguiente: "No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos".

¿Qué más dirá la joven que acusa a los cinco miembros de La Manada de violarla en grupo en las fiestas de San Fermín de 2016?