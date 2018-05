El 73% de vascos y navarros cree que ETA debe reconocer daño causado injusto

El 73 por ciento de las personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra creen que ETA debería haber reconocido que el daño causado fue injusto, según los resultados de la encuesta EITB Focus, que elabora Gizaker para la radiotelevisión pública vasca y difundida hoy.

Dicho estudio, que se llevó a cabo entre los días 14 y 21 del presente mes de mayo, después del acto simbólico en el que ETA anunció su disolución, también incluye resultados sobre intención de voto cara a las futuras elecciones municipales, forales y al Parlamento navarro, que se darán a conocer próximamente.

Respecto al final de ETA, cuyos resultados se han difundido hoy, casi tres de cada 4 encuestados considera que la banda debería haber reconocido la injusticia del daño causado. Casi un 10 por ciento cree, por el contrario, que no era necesario, y el resto no sabe o no contesta.

El 77 por ciento opina que el final de ETA llegó con retraso; el 8,2 por ciento que llegó en el momento oportuno y un 14 por ciento no sabe o no contesta. Un 0,4 por ciento mantiene que la organización terrorista debería haberse disuelto más tarde.

Sobre la situación de los presos etarras, el 77 por ciento cree que el Gobierno español debería acercarlos a cárceles próximas al País Vasco, y el 8 por ciento opina que no. Un 14,7 por ciento no sabe o no contesta.

Esta encuesta se ha elaborado sobre 2.350 personas residentes en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra.