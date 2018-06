Varios miles de personas protestan en Madrid por la liberación de La Manada

(Actualiza la información CF5052 con declaraciones de manifestantes)

Varios miles de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado esta tarde en Madrid frente al Ministerio de Justicia para mostrar su indignación por la decisión de la Audiencia de Navarra de conceder la libertad condicional bajo fianza a los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016.

Convocada por el Movimiento Feminista de Madrid a las siete de la tarde en la calle de San Bernardo, donde se encuentra el departamento de la que es titular Dolores Delgado, a la protesta siguen llegando muchas personas.

"No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos" o "Nos han declarado la guerra. Que la calle sea la cárcel" son algunas de las frases que se pueden leer en las pancartas.

"Basta ya con la justicia patriarcal", "Que casualidad, que casualidad que uno de ellos sea militar", "No es abuso, es violación" y "Madrid será la tumba del machismo" son los lemas más coreados.

Entre los manifestantes se ve alguna bandera republicana y a activistas del Sindicato de Estudiantes. La policía ha desplegado un cordón de seguridad alrededor del ministerio.

"Estoy aquí hoy por lo que me lleva motivando toda la vida, que es la defensa de la mujer en todos los órdenes, en todos lo aspectos y en todas la condiciones, pero hoy estamos aquí porque ya vinimos cuando la sentencia de La Manada, que no era un abuso, sino una violación de cinco salvajes. No los llamo La Manada porque las manadas de animales tienen mucha mas humanidad que ellos", ha explicado a Efe Ana María.

"A estos salvajes se les condenó a penas muy leves", sostiene, "y salimos a gritar que les ha salido muy barato esta violación y con apenas seis mil euros, que casi es un precio de saldo, van a estar en la calle".

"Si ellos son La Manada, nosotras nos vamos a convertir en una jauría y no vamos a parar hasta que esto cambie o ellos vuelvan a la cárcel o cambien las leyes para que a partir de ahora una violación en masa no quede impune como está quedando ésta", ha añadido.

En su opinión, poner en libertad a los cinco de La Manada es "dejar a las mujeres en una absoluta indefensión y no se puede consentir que se proteja a violadores y se deje a las mujeres indefensas".