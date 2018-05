USO, UGT y CCOO aceptan oferta de Xunta y dan por cerrada huelga de Justicia

Los sindicatos SPJ-USO, FeSP UGT y CCOO -que suman un 45,6 % de la representación- han aceptado hoy la oferta hecha por la Xunta a los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia y dan por cerrada una huelga que mantienen convocada AXG-CUT, CSIF, STAJ y CIG tras 101 días.

Los funcionarios de la Justicia gallega mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 de febrero con cinco puntos reivindicativos en los que entendían que existía discriminación respecto a sus compañeros del resto del Estado.

Reclamaban que su complemento autonómico transitorio (CAT) no fuese el más bajo entre las comunidades autónomas con competencias transferidas, no tener descuentos cuando necesitan bajas por enfermedad (IT), consolidar los refuerzos de más de tres años, recuperar plazas amortizadas y cobrar las sustituciones según el trabajo realizado.

A mediados de marzo se alcanzó un acuerdo, unido a un pacto a nivel estatal vinculado a los descuentos por IT, en todos los puntos excepto el económico, que está enquistado desde entonces.

La petición inicial de los sindicatos, de una subida de cuatrocientos euros al mes, tuvo como respuesta la ausencia de oferta de la Xunta, que en diciembre, tras dos jornadas de huelga, planteó una subida de entre cincuenta y veintisiete euros.

El 18 de abril las posturas se acercaron hasta que los 140 euros de aumento que pedían entonces los sindicatos estaban separados por apenas doce euros de la oferta de la Xunta, pero las negociaciones quedaron rotas y el vicepresidente autonómico y conselleiro de Justicia, Alfonso Rueda, acusó a SPJ-USO, FeSP UGT, CSIF y CCOO de haberse comprometido con él a llevar su propuesta a los trabajadores, en una reunión a espaldas de los demás integrantes del comité de huelga.

Esos cuatro sindicatos, finalmente, aceptaron el 26 de abril que los trabajadores votasen la oferta, pero estos lo rechazaron al día siguiente con un respaldo de un 52,85 %, unos resultados que no han reconocido ni UGT ni la Xunta, que hablaron de supuestas coacciones.

CCOO abandonó el comité de huelga entonces al considerar la oferta "muy satisfactoria" y esta misma semana ha hecho lo mismo UGT, dos de los sindicatos que, junto a SPJ-USO, el mayoritario, se han adherido hoy a esa oferta, que tras el rechazo de los trabajadores fue planteada en mesa sectorial.

Estos tres sindicatos representan un 45,6 por ciento de los votos de las elecciones de 2015 y tienen un 44,5 por ciento de los 72 delegados de la Justicia gallega.

Los otros cuatro, Alternativas na Xustiza-CUT, CSIF, STAJ y CIG, mantienen la convocatoria de huelga al considerar que el de hoy es un "cierre en falso" con el que se aceptan unas condiciones que rechazaron los trabajadores.