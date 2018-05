UPN rechazará presupuestos si Rajoy no firma que no acercará a presos de ETA

TERRORISMO ETA

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli ha asegurado hoy que su formación no apoyará los presupuestos generales del Estado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se compromete por escrito a no negociar con los ejecutivos vasco y navarro un posible acercamiento de presos de ETA.