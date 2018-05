UPN dice al Gobierno que no cuente con ellos si impulsa acercamiento presos

El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha advertido al Gobierno de España de que, "si se sienta con los gobiernos navarro y vasco para impulsar el proceso de acercamiento de presos de ETA, como pretenden Urkullu, Barkos y los herederos de ETA, no cuente con UPN para nada".

Esparza ha respondido así en un comunicado a la declaración conjunta realizada por los presidentes de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco en el Señorío de Bertiz tras la disolución de ETA, un acto que, a su juicio, "vuelve a evidenciar la sumisión de Barkos a Urkullu".

"Es vergonzoso las urgencias que manifiestan Barkos y Urkullu en relación con los presos de ETA", señala Esparza, quien añade que, después de 60 años de asesinatos "injustificados, en el día en el que ETA desaparece no podemos estar priorizando la situación de los asesinos de ETA encarcelados, sino que debiéramos estar dando el protagonismo a las víctimas que han sufrido la barbarie terrorista".

Como "inaceptable" califica que centren sus peticiones en la situación de los presos y que "no exijan a ETA que colabore para esclarecer los 358 asesinatos sin resolver a día de hoy ni tampoco exijan a Josu Ternera que se entregue a la justicia española y pague por los crímenes cometidos".

En esa línea aboga por que la política penitenciaria se desarrolle "con criterios judiciales y no con acuerdos entre gobiernos que supongan ventajas y concesiones". "No puede ser un trueque ni decidirse en una mesa con los nacionalistas vascos", asevera.

Para el presidente de UPN, no se puede hablar de "un nuevo tiempo, ni de abrir una etapa de convivencia", si antes no se esclarecen los crímenes no resueltos y no se erradica la "violencia que todavía hoy se da en la calles de muchas localidades navarras".

Frente al discurso de Barkos, el regionalista manifiesta que "las bases para que nunca vuelva a repetirse la barbarie terrorista se cimentan, en primer lugar, en la exigencia moral y política para con quienes justificaron y apoyaron a los asesinos".

"No es ético darles la legitimidad de los acuerdos políticos y es inmoral ser presidenta en Navarra con el apoyo de EH Bildu", agrega, para remarcar que "para consolidar la convivencia en Navarra no se pueden hacer homenajes a terroristas, ir de la mano de Bildu o mirar para otro lado cuando tus socios tratan como héroes a los asesinos al salir de la cárcel".

"Es incompatible gobernar con Bildu y hacer este discurso porque las palabras de Barkos no se corresponden con sus hechos", denuncia, tras lo que se pregunta "de qué cultura de la paz habla si pacta con los que han defendido la violencia y el asesinato".

El presidente de UPN concluye lamentando que en el discurso de la presidenta navarra no haya habido "ni una sola palabra de agradecimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Es como si no fueran conscientes de que la derrota de ETA ha llegado gracias a esa labor que debe ser reconocida", afirma.