Uno de los hermanos acusados por crimen de holandés admite que ocultó cuerpo

CRIMEN HOLANDÉS (Seguirá Ampliación)

Ourense, 18 jun (EFE).- Uno de los hermanos acusados del asesinato del holandés Martin Verfondern en la localidad orensana de Petín, Julio R.G., ha reconocido hoy su implicación parcial en el crimen al admitir que ocultó el cadáver y que lo trasladó a un lugar de difícil acceso para evitar que fuese encontrado. ,No obstante, ha aclarado que no sabe quien lo mató y que ya lo encontró "muerto", sin explicar quién lo pudo asesinar. ,?Paré el coche, vi que no se movía y que estaba muerto. Pensé que