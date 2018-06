 La Unión Europea acuerda que el 32% de energía sea renovable en 2030

La Unión Europea (UE) fijó este jueves una tasa mínima del 32% de energía renovable para 2030, tras una maratoniana noche de negociaciones entre representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.

El acuerdo se queda a medio camino entre el 27 % que pedían inicialmente los países y el 35 % que reclamaba la Eurocámara para cumplir con los objetivos europeos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"¡Acuerdo! Nuevo 32 % de objetivo de renovables para 2030. Las renovables son buenas para Europa y hoy Europa es buena para las renovables", declaró en la red social Twitter el comisario europeo de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete.

Upping the game: EU agrees to increase renewable energy target for 2030 to 32%, including a review clause by 2023 for an upward revision. https://t.co/2Ya6Xpqwtk #CleanEnergyEU #ParisAgreement pic.twitter.com/9u9KdcJpPP