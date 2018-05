Unas 3.000 personas exigen penas más duras para menores que cometan crímenes

Cerca de 3.000 personas han pedido hoy en Zamora la reforma de la Ley del Menor y que se endurezcan las penas para los menores que cometan asesinatos, en una manifestación convocada por la Plataforma 18M y por la familia de Leticia Rosino, asesinada presuntamente por un adolescente de 16 años.

Los asistentes a la manifestación han pedido que se haga justicia y han portado pancartas en defensa de la modificación de las leyes y en recuerdo de la joven zamorana natural de Tábara y asesinada el pasado 13 de mayo en el cercano municipio de Castrogonzalo.

El secretario nacional de la Plataforma 18M, Rafael León, ha explicado que son "momentos duros" para la familia de la joven y que debería haberse concentrado más gente.

Ha defendido que se modifique la Ley del Menor porque "si puede cometer un crimen así este chico, tiene que ser culpable para pagarlo como mayor".

"Vamos a pedir que cuando termine su ingreso vaya a prisión como un mayor", ha subrayado.

La madre de Leticia Rosino, Inmaculada Andrés, ha manifestado a los medios de comunicación que la familia quiere "simplemente justicia", después de que la mujer fuera asesinada cuando salió a dar un paseo por las afueras del pueblo en el que residía.

"Que pague lo que ha hecho. No hay edad para quitarle la vida a una persona", ha defendido la madre de la joven, quien ha destacado que Leticia Rosino "estaba llena de vida, quería vivir y dando un simple paseo, alguien se le cruza".

"Es muy cruel, que pague lo que ha hecho, aunque sea un menor, me da igual. Que lo encierren y que no salga", ha defendido durante la manifestación en la capital zamorana.

Tras el minuto de silencio que los manifestantes han guardado en la plaza de la Constitución de Zamora en memoria de Leticia Rosino, David Alonso, novio de la joven, se ha dirigido a los asistentes para agradecer "a todo el mundo todo lo que ha hecho", por haber ayudado en la búsqueda desde su desaparición través de redes sociales, mensajes, llamadas "y por estar aquí".

"Fue ella mi vida, mi todo, me la han arrancado", ha afirmado y ha pedido que les ayuden a cambiar la ley. "No puede ser así, no puede ser que un menor salga en cuatro días y tenerlo ahí", ha lamentado.

También ha participado en la concentración María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra Palo, que fue violada y asesinada en el año 2003 en Leganés (Madrid).

Ha explicado María del Mar Bermúdez que según la actual Ley del Menor, el presunto asesino de Leticia Rosino cumplirá "como mucho, ocho años de internamiento, cinco de ellos en el centro de menores de régimen cerrado y otros tres en un módulo de la cárcel para menores aunque tenga veintitantos años".

Ha recordado que en el caso de Sandra Palo fueron cuatro los autores de los hechos, con 14, 16, 17 y 18 años, y que el único que cumple condena es uno que está en la cárcel. "¿Por qué?, si los cuatro hicieron lo mismo", se ha preguntado y ha sentenciado que "si la ha hecho, que la pague".