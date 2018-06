Casi la mitad de los inmigrantes del Aquarius quieren ir a Francia

Los 630 inmigrantes del Aquarius asistidos ayer en el puerto de Valencia han firmado la petición de asilo, y casi la mitad ha manifestado su intención de trasladarse a Francia después de conocer que este país se ha ofrecido a acogerles.

Según ha informado a Efe Ester Sanchis, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), entidad que ayer ofreció 70 abogados del turno de oficio especializados en Extranjería para atender a los inmigrantes en el puerto, esta petición de asilo les permite acogerse al permiso de 45 días de entrada extraordinaria por razones humanitarias en territorio nacional. "Ayer hicieron la petición de asilo, que ahora se tiene que formalizar y pasar después una entrevista especial con la Policía Nacional, previo asesoramiento del letrado", ha explicado Sanchis.

El Colegio de Abogados de Valencia, tras conocer la llegada a la capital valenciana de los inmigrantes del Aquarius, hizo un llamamiento a sus socios para colaborar en el asesoramiento jurídico. Según ha indicado Sanchis, respondieron a la solicitud 80 abogados del turno especial de extranjería, de los que se seleccionaron a 70 que se desplazaron ayer al muelle 2 de Cruceros para atender a los inmigrantes a su llegada al puerto.

El asesoramiento se realizó en grupos de unas diez personas, y no a nivel individual, para "agilizar el proceso y que estas personas no sufrieran más de lo que han sufrido"; durante este proceso los inmigrantes contaron con el acompañamiento de un intérprete cedido por la Conselleria de Justicia, ha informado la representante del Colegio de Abogados. Sanchis ha señalado asimismo que al firmar esta petición, y con ello su intención de solicitar el asilo, "ya no pueden ser expulsados" por lo que no pueden ser derivados a un centro de internamiento de extranjeros (CIE). La Comisaría de Extranjería de la Policía informó ayer de que los inmigrantes disponen de un permiso de 45 días de entrada extraordinaria por razones humanitarias en territorio nacional, un plazo tras el cual deberán regularizarse mediante la solicitud de asilo o residencia, según regula la Ley de Extranjería.

123 MENORES IBAN SOLOS

De las 630 personas que viajaban en las embarcaciones (Aquarius, Dattilo y Orione), 541 son hombres y 88 son mujeres, además de un bebé de pocos días. Viajaban 140 menores, de los cuales 123 no están acompañados. Las personas que viajaban en el Aquarius son de 26 nacionalidades, los más numerosos proceden de Sudán, Nigeria, Eritrea y Sudán del Sur.

Las embarazadas y las mujeres con hijos han sido derivadas a un Centro de Acogida para mujeres de la Generalitat Valenciana y los menores no acompañados han sido trasladados a Centros de Menores gestionados por la Generalitat. Todas las familias con menores han sido acogidas en un recurso de la Generalitat especializado y se les realizará la prueba de ADN para confirmar los vínculos familiares. Por su parte, los hombres y mujeres que viajaban solos han sido derivados a un albergue donde permanecerán de forma provisional. Y se ha dispuesto un espacio en habitaciones compartidas para las 34 mujeres solas que viajaban a bordo de la flotilla.