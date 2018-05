Turull denuncia ante Supremo que fue encarcelado para evitar su investidura

El excandidato a president de la Generalitat Jordi Turull ha denunciado hoy ante el Supremo, en la vista de su recurso contra la prisión preventiva decretada contra él en el sumario del "procés", que fue encarcelado por el juez del caso para evitar que fuera investido por el Parlament.

Así lo ha explicado el político a la Sala que revisa las decisiones del instructor del caso, Pablo Llarena. Esta sala ha celebrado hoy una vista para revisar el recurso de Turull y los de los exconsellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, además del presentado por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. La vista ha durado una hora y media.

El fiscal, al igual que la acusación popular (Vox) y el Abogado del Estado, ha pedido al Supremo que mantenga la medida de prisión preventiva para todos, según diversas fuentes presentes en la vista.

De los cinco recurrentes, solo Forcadell y Turull han querido acudir hoy ante el Supremo y han tenido una intervención final ante la Sala, durante la cual han defendido su inocencia y criticado vulneraciones de sus derechos políticos y a la defensa, según las citadas fuentes.

Además, se han comprometido a comparecer ante la Justicia, cosa que, según han explicado, han hecho siempre cuando han estado en libertad.

En ese sentido, han expresado su deseo de que llegue el juicio para defender su inocencia, además de reiterar que no han cometido ningún delito y mucho menos van a incumplir la Constitución.

Junto a ello, las intervenciones de Turull y Forcadell, de unos diez minutos, se han centrado en que, en el procedimiento seguido contra ellos, se están vulnerando sus derechos políticos.

En el caso del primero, el exconseller y excandidato Turull ha explicado que su ingreso en prisión se precipitó tras su posicionamiento para ser elegido presidente por el Parlament, por lo que aunque quiere creer en la imparcialidad del Supremo, desde que ha visto los autos de prisión y procesamientos está seguro de que se le está juzgando por sus ideas políticas.

"Es la primera vez que vemos que un país democrático, en medio de una investidura, encarcela al candidato para evitar que sea investido", ha dicho Turull.

Por su parte, Forcadell, quien como el resto de los citados hoy está procesada por rebelión pero, a diferencia de ellos, no lo está por malversación (una acusación que sí afecta a los ex miembros del Govern) ha explicado que ya renunció a su acta y no va a seguir en la vida política, por lo que no cabe pensar que pueda haber reiteración delictiva.

En cuanto al fiscal ante el Supremo que ha actuado en las vistas de hoy, Fidel Cadenas, ha defendido que, por ahora, y aunque la situación procesal pueda cambiar, siguen concurriendo las razones que llevaron a decretar la prisión: riesgo de fuga y reiteración delictiva.

El abogado Estado y Vox han coincidido en que el desarrollo de la instrucción ha convertido indicios en pruebas, mientras que ha aumentado el riesgo de fuga ante la proximidad de un juicio en el que los imputados se enfrentan a posibles penas graves, al tiempo que una parte de la organización está fugada.

Por su lado, las defensas han planteado al tribunal que sustituya la medida de prisión por otras medidas alternativas menos gravosas, como comparecencias diarias o pulseras electrónicas.