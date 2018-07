Tezanos dimite de la Ejecutiva del PSOE para "dedicarse plenamente" al CIS

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha presentado hoy su dimisión como secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, para "dedicarse plenamente" a su nueva responsabilidad, tras días de críticas a su nombramiento y a su decisión inicial de compatibilizar ambos cargos. En un comunicado, explica que, "después de conocer en detalle las tareas y responsabilidades que implica" la Presidencia del CIS y de "sopesar diferentes opiniones" y criterios, entiende que debe dedicar sus "esfuerzos y dedicación primordial a realizar bien esta tarea", que promete ejercer "desde la profesionalidad y la más absoluta imparcialidad" y "sin condicionantes".

Tezanos, que también ha presentado su renuncia a los ingresos y actividades académicas correspondientes a su condición de catedrático emérito de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha recibido en los últimos días numerosos consejos en su entorno para que dejara la Ejecutiva, según fuentes socialistas. Para tomar la decisión, el veterano socialista ha valorado, de manera especial, la "necesidad de preservar la buena imagen del CIS y su credibilidad y reputación institucional", según explica en su nota, en la que reivindica su preparación y formación para presidir ese organismo. "No en vano tengo reconocidos el máximo número de sexenios de investigación que es posible en un catedrático de la Universidad, habiendo acreditado a lo largo de mi vida académica y profesional mi vocación y capacidad de colaborar y trabajar imparcial y objetivamente con personas de otras orientaciones y opiniones", defiende.

En su comunicado, Tezanos se compromete a trabajar en el CIS "de acuerdo a los más estrictos criterios propios de la deontología profesional y el rigor científico, como he hecho a lo largo de muchos años, y como bien saben aquellos que me conocen, tanto en el mundo académico y de la investigación, como en los ámbitos sociales y políticos". "Como no puede ser de otra manera en el mundo científico y profesional", apostilla. También promete garantizar y apoyar el "buen hacer y la acreditada profesionalidad de los excelentes técnicos y personal del CIS, que siempre han sido la mejor garantía de su imparcialidad, de su rigor científico y de su credibilidad".

El PSOE, por su parte, ha confirmado que Tezanos ha enviado una carta al secretario de Organización, José Luis Ábalos, en la que le pide ser suspendido de sus funciones en la Ejecutiva. El pasado viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá dejó en manos del nuevo presidente del CIS la decisión de abandonar la ejecutiva federal del PSOE, después de que el PP y Cs calificaran su nombramiento de "partidista" y "caciquil".

Tezanos era, desde el 39 Congreso del PSOE celebrado hace un año, el secretario de Estudios y Programas de la ejecutiva federal y el encargado, junto con la presidenta del partido, Cristina Narbona, del programa para las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2018. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y catedrático de Sociología, Tezanos ha dirigido la Fundación Sistema, que presidía Alfonso Guerra y la revista de esta fundación, "Temas para el Debate", y ha sido presidente de la Fundación Jaime Vera y miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias, todas ellas ligadas al PSOE.