El Supremo confirma la prisión para Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa

CRISIS CATALUÑA (Ampliación)

Madrid, 17 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la prisión preventiva para la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y para los ex consellers Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, por riesgo de reiteración delictiva y de fuga.,En un auto divulgado hoy, el alto tribunal confirma que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, por lo que es correcta la imposición de la prisión preventiva contra los políticos citados adoptada por el juez del caso abierto por el p