 Sin Micrófonos: Cuando la justicia se acerca a la prensa rosa

Se ha escrito y hablado mucho del caso Nóos a causa de la acusación de Iñaki Urdangarín, ya condenado, y de la Infanta Cristina. La presencia de los ex duques de Palma en el caso ha dado pie a muchos programas-espectáculo de televisión donde se hablaba de todo menos de Justicia. Puro entretenimiento con el que algunos, inexpertos la mayoría en cuestiones jurídicas y judiciales, sentaban cátedra. Algo habitual en España. El caso tenía los ingredientes para la “función” y distracción.

Y algo que también llama la atención es la aparición del juez instructor, José Castro, ya jubilado, y del fiscal que llevó el caso, ahora abogado, Pedro Horrach, en distintos programas de televisión, en distintos medios de comuniación, opinando sobre el tema. Muchos jueces y fiscales lo reprochan y critican. Fuentes del CGPJ consultadas por COPE señalan que es “inaceptable”. Aunque ya no estén en activo, “los deberes éticos se mantienen, se vinculan en el ejercicio de la jurisdicción”. Les parecen lamentables determinadas apariciones y manifestaciones, en especial las del juez Castro. Para el insructor la sentencia es benévola , de saldo. Así lo ha dicho. Tampoco agradan las declaraciones de Horrach sobre el tema. No le gusta la sentencia que condena a Urdangarín a casi 6 años. El pidió 19 años de cárcel.

Fuentes jurídicas consultadas por COPE consideran que no es lo más idóneo hablar en situaciones como ésta. Lo mejor que le puede pasar a un juez o a un fiscal es pasar despercibido, dicen. Pero éste no es el caso, que es mediático. Algunos jueces y fiscales, a causa del caso, se convierten también en mediáticos.Y les gusta. Siempre se ha dicho que hablan a través de su escritos. Son un poder del Estado, aunque a veces no dé esa sensación. Las fuentes jurídicas consultadas señalan a COPE que declaraciones de este tipo no favorecen a la Justicia. Es necesario aclarar determinados puntos, “jueces y fiscales tienen que estar en la sociedad, pero no participar en el espectáculo”.

La sentencia argumenta la participación de Iñaki Urdangarín en un cúmulo de irregularidades y corrupción. Cometió delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias relacionados con la actividad de las empresas del grupo Nóos, delitos que le cuestan cinco años y diez meses de cárcel. Le recrimina haber aprovechado su privilegida situación por estar casado con la Infanta Cristina para hacer negocios. La sentencia, de la que es ponente el magistrado Antonio del Moral, hace referencia a la avaricia, posición de prevalencia, presión, sibilina imposición, y la utilización del trampolín institucional. Una sentencia muy dura contra Iñaki Urdangarín.