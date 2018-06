Salvador Illa afirma que la propuesta del referéndum en Cataluña “no se puede negociar”

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Salvador Illa, secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, ha asegurado que el referéndum de autodeterminación “es el único punto que no puede se puede asumir” dentro de las 46 propuestas de Carles Puigdemont. Propuestas que el ex presidente de la Generalitat hizo a Mariano Rajoy en 2016. “Descartamos la propuesta del referéndum porque no se adecua a la Constitución Española”, ha sentenciado al respecto. Eso sí, asegura que los socialistas están dispuestos “a hablar sobre los 45 puntos restantes” e, incluso, considera que “sería una buena forma de comenzar el diálogo” entre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y el ejecutivo catalán.

Salvador Illa considera que como consecuencia del procés “se ha roto la lealtad obligada entre el Gobierno de la Generalitat y el Estado”. Un hecho que “ha generado la sensación de que el Estado no estaba presente en Cataluña”. Por eso, insiste en la necesidad colectiva de “generar un clima de respeto”, al que han de contribuir “partidos políticos y entidades civiles”, así como “los medios de comunicación públicos” desde la neutralidad. Todo esto, según Illa, debería dar paso “a un proceso de reconciliación y de buscar un consenso sobre cómo normalizar la situación en Cataluña”. Con ello, confía en que se podrá “restituir la lealtad inexistente en los últimos años” entre administraciones.

Respecto a la elección de Josep Borrell como nuevo ministro de Exteriores, Salvador Illa asegura que es un orgullo que un militante del PSC de la federación de Sarrià-Sant Gervasi esté en el nuevo ejecutivo y destaca de él que es “una persona con altas convicciones europeistas”. Con referencia a la figura de Meritxell Batet al frente de la cartera de Administraciones Públicas, asegura que la nueva ministra “abrirá un marco de diálogo con todas las autonomías sin privilegios para nadie”. En cualquier caso, reconoce que “Cataluña está pasando una situación muy particular que requiere implicación” no sólo por parte de Batet, sino también “del conjunto del gobierno, empezando por el presidente Pedro Sánchez”.

Illa también ha hablado sobre la situación de los políticos en prisión provisional por el procés. El secretario de organización del PSC sostiene que “España es un estado donde hay separación de poderes” y en el que hay decisiones que corresponden al poder judicial y otras al ejecutivo. Ha dejado claro que el Estado no tiene competencia para acercar a los políticos presos a cárceles catalanas o para encarcelarlos. “Sería muy injusto reclamar eso al gobierno porque no tiene competencia para hacerlo porque, en todo caso, mientras están en prisión preventiva la decisión la ha de tomar el juez instructor”, ha afirmado. Sin embargo, Illa no cierra la puerta a “todo aquello que se inscriba en el capítulo de medidas humanitarias”.

En cualquier caso, opina que la huida de Puigdemont al extranjero, así como la de antiguos miembros del ex gobienro de la Generalitat, “ha sido un factor que no ha ayudado a los magistrados a decidir sobre la excarcelación de los políticos presos”. Asimismo, ha recordado que “nadie está por encima de la ley”.

Salvador Illa cree que la decisión de Inés Arrimadas de no reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es un error. Admite que el PSC también “discrepa de la presencia de la pancarta” en el Palacio de la Generalitat en favor de los políticos presos. No obstante cree que, como líder de la oposición en el Parlament, Arrimadas “tendría que haber ido a la cita con Torra para denunciarlo”.