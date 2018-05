Save the Children inicia campaña situación menores marroquíes puerto Ceuta

La asociación Save the Children ha puesto en marcha una campaña a través de las redes sociales para denunciar la situación de los inmigrantes menores de edad que frecuentan el puerto de Ceuta para embarcar ilegalmente en camiones o barcos.

"Ahmed tiene 12 años. Viajó solo desde Tánger buscando un futuro en España para ayudar a su madre, pero desde que llegó a Ceuta pasa las noches muerto de frío en la calle. Firma para que los menores que llegan solos tengan las oportunidades que merecen", así se pronuncia la campaña que está difundiendo Save The Children a través de las redes sociales.

La petición de firmas en Twitter va acompañada de un vídeo en el que el menor aparece en diversas imágenes colgándose de los camiones que entran a zona portuaria, construyendo una chabola en uno de los espigones o poniendo cartones en las ventanillas de un coche, aparcado en la zona portuaria, para no ser visto desde el exterior.

En el vídeo Ahmed aparece acompañado de otros siete menores deambulando por esta zona de la ciudad.

Al tiempo, Save The Children acompaña estas imágenes con una 'voz en off' de Ahmed relatando que lleva "días intentando cruzar por Ceuta" y continua afirmando: "Aquí en Ceuta la situación es muy dura. Nos pegan y nos destrozan los sitios donde dormimos. Por la noche la niebla nos cae encima y pasamos tanto frío que no podemos dormir. La policía viene a pegarnos, nos dan palizas. Otros chicos nos quitan el dinero, las zapatillas y lo poco que tenemos".

Save The Children está difundiendo este vídeo para animar a firmar "por un sistema de acogida familiar para los niños y niñas que lleguen solos".

La asociación señala que "el mejor espacio para garantizar el pleno desarrollo y bienestar de los niños y niñas es la familia. Por ello, las medidas de intervención que se decidan deberán orientarse a mantener al menor en su entorno familiar siempre que sea posible".