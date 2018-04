Sánchez Fornet, histórico líder de la Policía: "No fue violación, ni abuso, fue una orgía promovida por ella"

José Manuel Sánchez Fornet, ex secretario general del SUP, ha publicado un artículo en el portal digital Confidencial Andaluz, en el que se muestra en desacuerdo con la sentencia 'La Manada'.



“Los tres magistrados coinciden en que no hay violación. Después, dos de ellos deciden condenar por un acto por el que nadie los acusaba y pueden con ello abrir la puerta a la nulidad de la condena. Y yo estoy de acuerdo. Es una denuncia falsa de un acto consentido que por la presión social dos jueces han convertido en una condena mal razonada. Creo que sobran mis opiniones que coinciden con la del juez discrepante”, así arranca Sánchez Fornet su artículo que está siendo criticado en redes sociales.



El ex secretario general del SUP considera que “No es no. Prisión permanente revisable para los violadores que lo sean, no cuando se acredite que tal violación no existió. Mantengo que si en vez de comportarse como los miserables que son y dejarla abandonada y robándole el móvil la invitan a seguir de fiesta con ellos no habría habido denuncia. Su preocupación tras la presunta brutal agresión es que le habían quitado el móvil. Así consta en el Sumario”.

Sánchez Fornet ha recalcado sus palabras también a través de Twitter:

3 magistrados dicen q NO hubo violación. UNANIMIDAD. Un Voto Particular contra la sentencia x abusos dice que fue consentido y que ella participó activamente en la orgia. Por los datos que aporta, lo creo. Y eso es así por muchos insultos que caigan.https://t.co/eedMpP9ZPf — José Manuel #NoesNo #SíesSí (@sanchezfornet) 29 de abril de 2018

Cuando el fanatismo está trufado de ignorancia pasan las cosas que pasan. Lo/as ignorantes se creen que ello/as dictan sentencia. La ley de la selva. Ni democracia, ni justicia, ni DDHH ni presunción de inocencia. La jauría de mononeuronales gruñendo como lo que son. — José Manuel #NoesNo #SíesSí (@sanchezfornet) 29 de abril de 2018