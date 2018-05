Rivera pide a Rajoy que controle con el 155 las cuentas públicas de Cataluña, a los Mossos y TV3

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha concretado en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la ampliación que pide del artículo 155 Cataluña, tras la toma de posesión de Quim Torra, debe incluir el control de las cuentas públicas, de los Mossos d'Esquadra y de la televisión y radio públicas.

En un rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, tras una reunión de una hora con Rajoy, Rivera ha considerado que una reactivación del 155, que decae en cuanto tome posesión el nuevo Govern, debe asegurar éstas y otras "materias clave" para garantizar los derechos y libertades de los catalanes.

Rivera ha instado además a Rajoy a apoyar la reforma legislativa que ha propuesto su partido para que ningún prófugo de la Justicia, como el expresident Carles Puigdemont, pueda ser "elegible" como presidente en unas próximas elecciones, lo que sería un "ridículo inasumible" a nivel internacional.

También ha reclamado el apoyo del PSOE en este sentido para garantizar que quien ha dado un "golpe de Estado" a la democracia no pueda estar como diputado en el Parlament y cobrar un sueldo público.

Con este mismo objetivo, Ciudadanos pedirá ante la Mesa del Parlament que se retire la retribución como diputados a Puigdemont y Antoni Comín, los dos parlamentarios que han delegado su voto para facilitar la investidura de Torra, y a todos los que no vayan a acudir nunca a una sesión plenaria.

"No solo se trata de hacerse fotos y decir que estamos de acuerdo en defender la ley", ha advertido Rivera en la rueda de prensa, sino que la sociedad catalana espera "acciones y soluciones".

Se trata de enviar "mensaje claro" que los buenos necesitan protección y que los malos tienen que saber "que esto no es gratis que no pueden tener impunidad", ha afirmado.

Ante estas reclamaciones, la postura del Gobierno es que va a estar "vigilante" según ha recordado Rivera en referencia al acuerdo con de Rajoy con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero ha considerado que "en este momento vigilar es actuar" y extender la aplicación del 155, con una nueva aprobación en el Senado.

Entre las materias que debe incluir esta nueva medida está la de "controlar de manera efectiva" las finanzas de la Generalitat para garantizar que no se destina dinero público al proceso separatista, de manera que se "corrijan errores" de la anterior aplicación del 155 que, a juicio de Rivera, no evitó este desvío de fondos.

Así, ha insistido en que hay que "hacerlo mejor" porque con el control de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para Cataluña "no es suficiente".

Otra de las medidas se refiere a la seguridad ciudadana, con el control de los Mossos d'Esquadra para garantizar que su cúpula está al servicio del Estado, y no de los independentistas, y que los catalanes puedan "estar tranquilos".

Rivera ha insistido, así mismo, en que es necesario controlar los medios de comunicación públicos en Cataluña, ya sea por vía parlamentaria o gubernamental, para que "trabajen para informar y no desinformar o hacer propaganda separatista" como cree que han hecho en los últimos meses.

Por último, el líder de Ciudadanos ha pedido evitar que en el exterior, ante la intención de Torra de reabrir la red de embajadas de la Generalitat, se reanude la política internacional "contra el Estado" que ha hecho el separatismo con dinero público.

"Cataluña es una parte de España, no vamos a salir corriendo de nuestro país, ni de la instituciones si no se garantiza que se va a cumplir la ley", ha proclamado Rivera, tras garantizar a los catalanes, dirigiéndose a ellos en catalán que "no están solos" frente al desafío independentista.