Revilla cree que Gobierno tendría que dimitir tras la sentencia de la Gürtel

GÜRTEL SENTENCIA

Santander, 24 may (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy que el Gobierno de España tendría que dimitir tras la sentencia del caso Gürtel, que considera "demoledora" para el Ejecutivo de Mariano Rajoy.,Según Revilla, eso es lo que pasaría "en cualquier país europeo" ante "tanta evidencia". "Esto es un escándalo, los ciudadanos ya no sabemos lo que vamos a ver mañana en los medios de comunicación", ha dicho.,El presidente cántabro cree además que "aún no ha salido