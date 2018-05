Quer: La prisión permanente no se derogará porque el pueblo no lo quiere

PRISIÓN PERMANENTE

Bilbao, 18 may (EFE).- Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, asesinada en A Coruña en 2016, ha destacado hoy que la prisión permanente revisable "sigue vigente y no se derogará" porque el Tribunal Constitucional determinará que "se ajusta" al ordenamiento jurídico y porque "el pueblo español", 8 de cada 10 ciudadanos, "no quiere" que se elimine esa figura del Código Penal.,Juan Carlos Quer y Juan José Cortes, padre de la niña Mari Luz Cortés, asesinada en Huelva en 2008, han ofrecido una confer