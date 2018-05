El PSE ve en la despedida de ETA la "mentira y el cinismo de siempre"

La dirección del PSE-EE ha criticado hoy el comunicado de disolución de ETA por recoger la "mentira y el cinismo de siempre" y ha acusado a la banda terrorista de tratar de "lavar su imagen".

Los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, todos ellos portando un lazo azul en recuerdo a las víctimas, han comparecido en Bilbao para presentar una declaración pública, que ha leído la secretaria general, Idoia Mendia.

Los socialistas vascos, que mañana no asistirán a la conferencia de Cambo (País Vasco francés), consideran que la disolución de ETA "llega tarde" y "sin hacer lo que debía: reconocer el daño injusto causado, pedir perdón y renunciar a su pasado".

"ETA desaparece con las mentiras y el cinismo de siempre, tratando de endosar responsabilidades a otros, tratando de lavar su imagen. No nos ha sorprendido este final porque no esperábamos nada de los que no han sabido escuchar durante décadas y han actuado de espaldas al clamor social que pedía que pusieran fin a esta sinrazón", señala,

"En el mes de junio -agrega- se cumplirá medio siglo desde que ETA decidió empezar a matar. Desde que lo hiciera aquel 7 de junio de 1968 nunca hubo una razón, ni siquiera la llegada de la democracia y la amnistía, que le hiciera desistir de su vocación. Esa vocación ha sido siempre la de imponer su proyecto político, instaurar una dictadura que anulara la pluralidad vasca, con la aniquilación física, social y política de todos aquellos que fueran un obstáculo en su objetivo".

La ejecutiva del PSE-EE asegura que ETA no recibirá "ni un premio ni contrapartida alguna" por su disolución, al igual que no lo tuvo cuando anunció el fin del terrorismo en 2011 o cuando entregó sus armas el pasado año.

Los socialistas piden que se recuerde a todas las víctimas "sin excepción" y agradecen expresamente a los afiliados y concejales de su partido su labor en defensa de la democracia cuando fueron asesinados o atacados por ETA, así como a los miembros de otros partidos, jueces, policías, periodistas, empresarios y otros colectivos amenazados por el terrorismo "que nunca se rindieron".

También exigen a la izquierda abertzale, que "durante años prestó su apoyo político a ETA", que asuma que "jamás hubo justificación" para el uso de la violencia terrorista.