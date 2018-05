El presidente de TSJ vasco cree que la euroorden no está funcionando

CRISIS CATALUÑA

Bilbao, 17 may (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, tiene la impresión de que la euroorden "no está funcionando" y, por el contrario, sí lo está un procedimiento "farrogoso" y "de toda la vida", la extradición.,Ibarra ha hecho estas manifestaciones a los periodistas durante su asistencia a la clausura del XI Congreso del sindicato ErNE de la Ertzaintza y en relación a la decisión de las autoridades belgas de no entregar a los exconsell