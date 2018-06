Presidente del TSJA cree que declaraciones de Alaya son "muy desafortunadas"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha calificado hoy de "muy desafortunadas" las declaraciones de la juez de la Audiencia Provincial Mercedes Alaya y ha opinado que "no benefician para nada" al sistema judicial.

La Junta de Gobierno del TSJA, compuesta por Del Río y otros seis jueces andaluces, se reunirá mañana y tomará conocimiento de las declaraciones de la juez en las que apuntó a las "presiones" que sufrió cuando fue instructora de los casos ERE, Mercasevilla o los cursos de formación.

"Son unas declaraciones muy desafortunadas por parte de una jueza instructora opinando sobre un procedimiento y creo que no debe hacerlo", ha sostenido el presidente del TSJA en declaraciones a los periodistas.

A su juicio, las declaraciones de Alaya "no benefician" al sistema judicial, aunque también ha considerado que "no son correctas" porque "no benefician en nada al sistema de justicia, del que todos formamos parte y que nos legitima y nos cobija".

"Nuestras declaraciones tienen que ser en pro de un sistema que constitucionalmente está formado por jueces profesionales, series e independientes", ha apostillado.

Por ello, ha explicado que las opciones ante la reunión de la Junta de Gobierno del TSJA son "tomar conocimiento o añadir alguna reflexión personal, todo sin perjuicio de elevarlo al Consejo que luego toma conocimiento de lo que decidimos en la Junta de Gobierno", ha apostillado Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha hecho estas manifestaciones tras entregar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente a 2017.

En este sentido, ha esgrimido la justicia que lleva mucho tiempo esperando mejoras de infraestructuras en muchas capitales, refuerzo de funcionarios y mejor gestión de recursos.

"Andalucía es una comunidad autónoma que necesita cuidados en la justicia por la legitiosidad y el número de asuntos. Los jueces en su gran mayoría están sobrecargados y necesitamos medida estructurales importantes", ha demandado.