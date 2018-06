Presidente Ceuta alaba decisión del Gobierno de acoger migrantes del Aquarius

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha alabado la decisión del nuevo Gobierno central de acoger a los más de 600 inmigrantes embarcados en el Aquarius, pero ha pedido con "urgencia" una política europea migratoria común.

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas ha opinado que le parece "muy bien" la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "porque la integridad física de las personas y la vida de éstas están por encima de cualquier otra consideración".

Para el presidente ceutí es "urgente y un asunto de máxima prioridad" alcanzar una política comunitaria europea común que regule la inmigración irregular, al objeto de evitar que se desvíe todo el flujo hacia algunos países.

Ante la posibilidad de que la acogida del Aquarius pueda generar un efecto llamada en Ceuta, el presidente ceutí ha incidido en que "la frontera tiene que funcionar como tal, porque, si no funciona todo lo demás, se viene abajo; es imposible mantener el Estado del bienestar y se genera la semilla de la xenofobia en una parte de las sociedades receptoras".

En este sentido, ha hecho especial hincapié en que "no podría consentirse de ninguna manera que a efectos de la inmigración irregular tuviéramos la frontera en el puerto, porque Ceuta no tiene capacidad y no sería viable".