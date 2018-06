Presidente de la Audiencia Nacional reivindica confianza en el Poder Judicial

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro, ha reivindicado hoy la confianza en el Poder Judicial como "uno de los pilares del Estado democrático de Derecho", que actúa "con independencia y profesionalidad".

El presidente de la Audiencia Nacional lo ha dicho así en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander sobre blanqueo de capitales y delito fiscal.

Navarro ha advertido de que la legislación fiscal, tanto en lo procesal como en lo que se refiere a la investigación por parte de la Administración, a veces produce "algunos conflictos", y ha manifestado que de lo que se trata es de que "la legislación vaya solventando los problemas" para que el procedimiento penal y el administrativo "lleguen a buen puerto".

Ha aludido a la reforma legislativa de 2015, que marcó "un giro copernicano" en este ámbito, y ha apuntado que todas las modificaciones de este tipo buscan evitar problemas anteriores.

Según ha indicado, había un trato desigual entre quien había cometido un delito y quien había incurrido en una infracción administrativa, y se ha trató "de armomizar esa situación" para "equilibrar". "Lo que pasa es que toda modificación tiene unas situaciones de acoplamiento que hay que ir solucionando", ha abundado.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Audiencia Nacional ha valorado la nueva normativa europea de delitos fiscales y blanqueo de capital aprobada recientemente.

Navarro ha subrayado que las normativas europeas tienen la ventaja de que sirven para "uniformar" el ordenamiento jurídico de los distintos países.

Y ha añadido que se está en vías de crear una fiscalía en materia de fraude fiscal para Europa. "Todo el desarrollo de la Unión Europea, la armonización de los ordenamientos jurídicos, de los delitos y de los procedimientos, es totalmente favorable para avanzar en la Unión Europea y para establecer un régimen común de sanción", ha comentado.

Navarro ha declinado pronunciarse sobre si el caso del exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta fue delito fiscal o infracción administrativa porque lo que sabe de este asunto "es por la prensa".

"No tengo ni idea, yo lo que sé es por la prensa. En principio que sea delito fiscal no es lo que yo tengo entendido. Pero vamos, no tengo conocimiento sobre las posible infracciones administrativas que hayan podido acontecer ahí", ha señalado.

Sobre la sentencia del caso Nóos, por la que ha entrado en prisión Iñaki Urdangarín y que deja a Cristina de Borbón como responsable civil a título lucrativo, ha destacado que todas las sentencias de este país "están adoptadas por un tribunal", conforme a lo previsto por la ley, y "con las garantías constitucionales". "Es una sentencia firme y no hay más que decir", ha zanjado.

Y, preguntado sobre casos como el del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que ha aceptado dos años de cárcel y el pago de 18,8 millones tras llegar a un acuerdo, ha recordado que ese tipo de conformidades están previstas en el ordenamiento jurídico.

"Se asume la responsabilidad, y si el fiscal entiende que a esa asunción de la responsabilidad se le puede aplicar cualquiera de las circunstancias previstas en el Código Penal, se llega a un acuerdo de conformidad. Y es normal, en todos los juzgados y las audiencias del país hay sentencias de conformidad", ha explicado.