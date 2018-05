Las polémicas declaraciones de Catalá en 'Herrera en COPE' en toda la prensa

"Grave error del Ministro de Justicia", titular con el que editorializa 'ABC' que además ocupa su portada con la foto de Rafael Catalá:

"A Catalá no le corresponde adentrarse en el delicado terreno de la independencia judicial y de la potestad disciplinaria de un órgano constitucional ajeno al Gobierno" afirma la editorial del diario que dirige Bieito Rubido que añade que "el Ministro de Justicia es un político prudente y con iniciativa, que destaca en medio del páramo gubernamental; responsable político de ambiciosas reformas judiciales, algunas ya ejecutadas.(...) Ayer, sin embargo, cometió un error. Innecesariamente, el ministro Catalá redirigió la polémica social sobre la sentencia de 'La Manada' a la persona del magistrado discrepante. (...) Un ministro de Justicia no debe hacer este tipo de declaraciones, porque, aun cuando fuera cierto lo que ha dicho, no le corresponde adentrarse en el delicado terreno de la independencia judicial".

"La temeridad de Catalá erosiona el Poder Judicial", editorializa 'El Mundo'

"Las palabras pronunciadas ayer por Rafael Catalá poniendo en duda la capacidad del magistrado Ricardo González, autor del voto particular del juicio a La Manada, constituyen un insólito ejercicio de irresponsabilidad y una flagrante intromisión en las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo ello erosiona gravemente la credibilidad del Estado de derecho justo cuando el sistema judicial está siendo objeto de un despiadado e injustificado ataque por parte del independentismo. Resulta inaudito que un ministro de Justicia ponga en duda la actuación de un magistrado a cuenta de su actuación en un caso sub iúdice. Se trata de una reacción impropia de un Gobierno respetuoso con la separación de poderes que, entre otras consecuencias, inflama el descrédito general de la Justicia azuzado en la calle. Catalá está obligado a rectificar sus declaraciones o, en caso contrario, concretar de manera fehaciente el "problema singular" que achaca al juez señalado. Lo que resulta inadmisible es que el titular de Justicia se permita deslizar la idea de que un magistrado está incapacitado para impartir justicia.

En 'El País' podemos leer este titular en uno de sus editoriales de este Primero de Mayo, "Injerencia inadmisible"

El Gobierno es populista y oportunista al aferrarse al caso La Manada y pisotear la separación de poderes.(...) Es de celebrar que se extienda la tolerancia cero de la sociedad ante agresiones como la que sufrió la víctima a manos de cinco hombres en aquel San Fermín, y también que la sentencia abra el debate sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual y la definición de los grados y carácter de la violencia e intimidación ejercidos. Pero la forma en que el Gobierno se ha aferrado a este caso para intentar exhibir iniciativa, levantar la bandera del endurecimiento inmediato del Código Penal y descalificar al juez discrepante es populista, oportunista e indigna de una democracia en la que la separación de poderes es parte fundamental. Las asociaciones de jueces y fiscales tienen toda la razón al criticar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer declaró: “Todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe”. Si el ministro tenía conocimiento de alguna circunstancia que debiera haber provocado su inhabilitación, tendría que haberla comunicado a la autoridad correspondiente y no insinuarla ante los medios. Catalá ha caído en la frivolidad, en la irresponsabilidad y en la burla a la separación de poderes, intentando apuntarse un tanto en lugar de cumplir con el escrupuloso respeto a los jueces. El Gobierno es responsable de gobernar para que las leyes que los jueces aplican respondan al sentido de la justicia que le hemos de exigir. Lo demás, sobra

En 'La Razón' podemos leer:

"La sentencia, en primera instancia, del juicio a «La Manada» ha despertado una ola de indignación en toda España. Ahora, cuando el caso se encamina a instancias superiores al haber recurrido las partes, el asunto de los supuestos «abusos» o «violación» lleva camino de complicarse en clave política. Ayer, las siete asociaciones de jueces y fiscales solicitaron en bloque la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones sobre el juez que emitió un voto discrepante en la sentencia, en las que insinuaba que «tiene algún problema singular» que «todos» saben. Unas nada afortunadas manifestaciones públicas de un representante del Gobierno que ha de velar por la independencia del poder judicial y evitar toda colisión con él. Estos no son los términos que cabe esperar del ministro de Justicia. A nadie cabe entonces extrañar las críticas de la carrera judicial. De la misma manera, tampoco es de recibo que el magistrado Ricardo Javier González se expresara de la manera en que lo hizo. En todo caso, debe ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien compete la tutela o el impulso de la labor disciplinaria de los jueces, el que debe actuar ante un caso que ha despertado una profunda desazón civil con nuestros tribunales".

"Un conflicto por resolver" dice en su editorial 'La Vanguardia' que no duda en vincular la polémica con el 1-O

"Todo ello pone de manifiesto la existencia de un pulso entre poderes, en este caso entre el ejecutivo y el judicial. Sorprenden las declaraciones del ministro, que hasta ahora se había caracterizado por mantener las distancias, ­como miembro del Gobierno, respecto a las decisiones judiciales. Si ante el gran clamor social suscitado, era un intento de descargar responsabilidades políticas por la polémica sentencia de Pamplona en los autores de esta, lo único que ha logrado es abrir una crisis con el poder judicial. Otra prueba evidente de este choque es la pugna entre el ministro Cristóbal Montoro y el juez Pablo Llarena respecto a la existencia de pruebas que acrediten una supuesta malversación de fondos públicos por la Generalitat para organizar el referéndum del 1-O. Una pugna en la que el perdedor puede salir malparado. Es una situación preocupante. El Estado de derecho tiene entre sus fundamentos la separación de poderes, y las intromisiones de unos en las competencias y atribuciones de otros no benefician a ninguno de ellos. En este país, desgraciadamente, en los últimos tiempos se han judicializado temas políticos y se han politizado temas judiciales. Repetimos, no es bueno que la justicia sea el centro de atención política, pues ello puede distraer su trabajo, y no es bueno que la política derive a los tribunales asuntos que deben solucionarse por la vía de la negociación y el diálogo".