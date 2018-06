Plataforma Caso Castor presentará un recurso contra desestimación querella

La Plataforma ciudadana Caso Castor apelará contra la desestimación de la querella después de que la Audiencia Nacional archivara el caso el pasado 18 de junio ya que, según esta plataforma, hay omisiones y análisis técnicos deficientes en los argumentos de la juez Lamela y la Fiscalía.

"Con la querella ciudadana, hicimos una petición de tutela judicial en el ámbito penal para iniciar una investigación sobre la posible existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de elementos acreditativos que lo demuestran", ha explicado hoy en rueda de prensa el miembro de Xnet Sergio Salgado, "pero se ha desestimado".

La Plataforma ha considerado que esta desestimación "no está debidamente justificada", y que una de las conclusiones, la que habla sobre la imposibilidad de que los querellados asuman sus responsabilidades políticas ya que estos no estaban en el cargo cuando se planificó el Castor, no es detallada, y "existe la coautoría por la asunción dolosa de la conducta criminal".

Las cuestiones que la plataforma considera que se han obviado en la desestimación se basan en la previsión de demanda de gas excesiva, el cambio de los límites marinos de forma fraudulenta, los estudios de impacto ambiental insuficientes, los sobrecostes, la sentencia de anulación de la indemnización por el Tribunal Constitucional y el modelo de compensación.

"Hablamos de que el modelo retributivo daba beneficios independientemente de la infraestructura", por lo que actualmente "también tenemos que sumar el mantenimiento y el futuro desmantelamiento", ha explicado el miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) Alfonso Pérez, que ha añadido que "tenemos sospechas de delito y pedimos una justicia efectiva".

La Plataforma Caso Castor ha añadido que la interacción entre el poder político y el poder económico ha dado como resultado una deuda de 1.350,73 millones de euros, además de los intereses, que han recaído sobre la ciudadanía, y "de todo esto se ha beneficiado una empresa sin concurso público y con sobrecostes", ha declarado Pérez.

Según la plataforma, el resultado del Caso Castor, una plataforma marina para extraer gas frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Les Cases d'Alcanar (Tarragona) que provocó más de 700 terremotos en la zona, es una "infraestructura inútil y generadora de una deuda muy importante" y, además, "sin generar ningún tipo de responsabilidad ni a la constructora ni a los responsables políticos que autorizaron dicha construcción".

En la fase de admisión a trámite de la querella, la magistrada instructora se basó en un informe contratado por la propia concesionaria para rechazar las conclusiones de la Comisión Nacional de la Energía, algo que la miembro del ODG Emma Avilés ha considerado que son "unas conclusiones claramente indiciarias de delito".