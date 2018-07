'Pitingo canta para Obama en Madrid'

Es el ruido de un avión en la base de Torrejón. Pero no un avión comercial cualquiera. Es el Air Force One. Hace exactamente dos años, en 2016, el entonces Presidente de los Estados Unidos Barack Obama bajaba despacio las decenas de escalones de la escalerilla que conecta la megaestructura con alas y el suelo español. El Rey Felipe VI le esperaba abajo. Le estrechaba la mano en nombre de todos los españoles.



Después Obama visitaría al también entonces presidente español Mariano Rajoy en La Moncloa. En tan solo dos años el panorama político mundial ha cambiado, y mucho. De un Presidente estadounidense, o como se le llama cariñosamente el líder del mundo libre, demócrata, elegante, diplomático, refinado, gracioso y dialogante.... al actual: Donald Trump.

Un outsider ajeno a la política hasta hace 18 meses. Una estrella de la televisión y de las finanzas en ocasiones maleducado... Pero es el Presidente. 62,984,825 personas le votaron.



La Constitución americana limita en 8 años el mandato de un Presidente... o lo que es lo mismo dos legislaturas de 4 años cada una. Y Obama tiene prohibido volver a presentarse. Lo que nadie puede prohibirle es viajar por el mundo. Y venir a España con su familia cuando quiera. Y es que Obama está en Madrid.

El Rey le ha acompañado este sábado en una visita privada al Museo Reina Sofía. Se han detenido ante el Guernica de Picasso. Y algunos medios indican que Felipe Sexto le ha regalado un libro sobre ese mismo cuadro con una dedicatoria personal.



Y es que el pasado viernes Obama asistió a una cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular. Allí se vio con Pedro Sánchez. Todo esto solo dos semanas después de que los Reyes visitaran la Casa Blanca con su nuevo inquilino dentro. Pero la visita no podía quedarse en eso.​​

Es sonido del Restaurante Filandón, en El Pardo, donde Barack Michelle y las Niñas cenaron la misma noche del viernes después de coincidir con el Duque de Alba Penélope Cruz y Almodóvar en casa del ex embajador estadounidense James Costos. Tras la cena la familia Obama recibió la sorpresa del cantante Pitingo. Que apareció rodeado de preciosas voces negras cantando una versión de Killing Me Softly. Con los quejíos de Pitingo esperamos la próxima visita de la ex primera familia estadounidense a una de las ciudades más bonitas del mundo: la capital de España. Madrid.