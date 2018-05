Piden 13 años por amenazar a agentes cuando detenían un yihadista en Melilla

La Audiencia Nacional juzga el miércoles a dos melillenses por amenazas terroristas a agentes de la Guardia Civil cuando procedían en Melilla al arresto de un presunto yihadista, lo que les llevó a dedicarles frases como "no pararemos hasta que os pongamos de rodillas y os cortemos el cuello".

Los dos acusados -Suliman Mohamed Makrani y Belaid Mohand Al Lal- se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 13 años de prisión por amenazas terroristas o, de forma alternativa, a 7 años y un día de cárcel por desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, los dos se encontraban en "la primera fila de un numeroso grupo de curiosos que se habían apostado detrás del cordón policial" que se estableció para evitar cualquier intento de obstrucción a la detención del presunto terrorista yihadista.

"En ese contexto, ambos acusados, guiados del propósito inmediato de alterar gravemente la paz pública en una situación particularmente propicia, y con el objetivo anexo de colaborar con el ideario terrorista (...), mantuvieron durante un prolongado lapso de tiempo una actitud abiertamente hostil y beligerante" hacia los agentes.

Uno de los acusados, Suliman Mohamed, que ha sido condenado en firme por un delito de atentado a la autoridad cometido en fecha posterior a estos hechos, se dirigió a los agentes al grito de "Al Ahlu Akbar" (Alá es grande) y trató de intimidarles diciendo: "porque no tengo nada afilado, si no os atravesaría a todos", "esto no va a quedar así, esto es solo una batalla, no penséis que habéis ganado" o "en un corto de espacio de tiempo todo cambiará y recuperaremos Al-Andalusí".

"Os vamos a saltar a todos por lo aires" , "os vamos a quemar vivos porque sois de carne y hueso y arderéis", o "daremos la vuelta a la tortilla y seremos nosotros quien os humillemos", fueron otras de las amenazas que profirió a los agentes, según el fiscal.

Por su parte, el segundo acusado, Belaid Mohamed, también profirió a los agentes amenazas del tipo: "vosotros amáis la vida como nosotros amamos la muerte", "falta poco para cumplir la palabra de Alá" o "recuperaremos Al Andalus y arderéis todos".

También les dijo: "os tengo grabados y esto va a tener consecuencias, ya lo veréis, esto va a cambiar", "esta es nuestra tierra, no la vuestra" y "pronto lo pagaréis, tenéis miedo a morir, vuestra democracia es una puta mierda".