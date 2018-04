Perro que dejó herida grave a mujer no figura en registro ni tiene licencia

SUCESOS ATAQUE

Madrid, 26 abr (EFE).- El perro que anoche hirió de gravedad a una mujer en el barrio madrileño de Entrevías no figura en el registro de animales peligrosos y no tenía licencia ni seguro, y además estaba a nombre de una persona que no era realmente su dueña, ya que ésta tiene antecedentes penales y por eso no puede tenerlo.,La Policía Municipal de Madrid ha informado hoy de las circunstancias del suceso, ocurrido anoche sobre las once en la calle Manuel Maroto, cuando la mujer entraba en el domi