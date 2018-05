Periodistas de eldiario.es ratifican al juez la información sobre Cifuentes

Los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, que destaparon las presuntas irregularidades del máster de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, han ratificado hoy al juez la veracidad de las informaciones que fueron objeto de querella por parte de la exdirigente popular.

Así lo han informado los querellados a los periodistas tras el acto de conciliación para el que estaban citados hoy a las nueve de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid, un paso previo para evitar el pleito y obligatorio antes de una querella de este tipo.

Cifuentes se querelló contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la periodista Raquel Ejerique, autores de la investigación sobre su máster presuntamente fraudulento, al considerar que vertieron injurias y calumnias "atentando gravemente no solo contra la verdad", sino también contra su honor.

La expresidenta madrileña pedía a los periodistas que en este acto de conciliación admitieran que los contenidos de sus artículos son "calumniosos y/o injuriosos" y difundieran en su diario "nuevas declaraciones retractándose de las hasta ahora efectuadas".

Sin embargo, según ha informado Ignacio Escolar a la salida del juzgado, durante este acto los periodistas no han rectificado "ni una sola coma" porque "no hay nada que rectificar" en una información que es "veraz y contrastada".

Prueba de ello es, según el querellado, que en la actualidad haya abierta una investigación penal en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid contra la exdirigente regional a raíz de la exclusiva y, por lo tanto, "la que tiene un problema judicial es ella y no eldiario.es".

Escolar también ha informado de que Julia Flórez, abogada de Cifuentes, se ha aproximado a ellos antes del acto para ofrecerles "un término medio", trato que la abogada no ha detallado y que los periodistas han rechazado porque "no hay término medio entre la verdad y la mentira", según el director del digital.

Como ha explicado Raquel Ejerique, durante este breve acto el secretario judicial ha dado la palabra a los dos querellados tal y como contempla la ley para darles la posibilidad de retractarse, pero ellos han ejercido su "derecho fundamental a la información" ratificándose en "todo lo publicado".

Ejerique ha explicado que lo manifestado hoy ante el juez no es más que "lo que ya sabe toda España y han reconocido las profesoras: que ni hubo examen, ni trabajo de fin de máster, ni lo puede aportar".

Para esta periodista, los primeros pasos hacia una tramitación de la querella criminal por parte de Cristina Cifuentes contra ellos es "una amenaza a la libertad y al derecho a la información recogido en la Constitución", por lo que estos autores de no van a dar "ni un paso atrás".

Ante este pronunciamiento de los querellados y, según ha confirmado la letrada de Cristina Cifuentes, ahora queda abierto un plazo de ocho días hábiles para que su representada, que no ha acudido hoy al acto porque no tenía obligación, decida si sigue adelante o no con la querella.