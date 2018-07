Un monitor de tirolina, a un niño: "Un montón como tú se han caído pero no todos se han muerto: tírate"

Un vídeo de un profesor de tirolina asustando a un niño ha indignado a muchas de las personas que han recibido la grabación por WhatsApp y redes sociales en los últimos días.

Un chaval de unos diez está a punto de tirarse en tirolina dentro de unas jornadas de ocio para niños. Pero la persona encargada de la atracción, un hombre adulto, comienza a asustar al joven antes de lanzarse. “Aquí se han caído un montón de niños a lo largo de los años, pero no todos se han muerto”, le dice. “Si se rompe la cuerda y te caes, intenta caerte sobre las ruedas. El casco es de plástico malo, pero algo te amortiguará”, continúa.

El niño se asusta por las palabras del monitor y, a punto de llorar, le responde: “Me estás asustando, ya no me quiero tirar”. El monitor, lejos de ablandarse, insiste en meterle miedo: “Tírate, yo creo que no va a pasar nada ¿Tú eres hijo único? ¿Has firmado el papel amarillo, no?". Una vez se lanza, se oye cómo el adulto comenta su broma macabra con un compañero: “Me encanta cuando hacen pucheros, tío”.

El programa "Ya es mediodía" de Telecinco ha podido hablar con el monitor, que ha asegurado que todo se trataba de una broma y que los padres estaban al tanto. “Yo creía que el vídeo no se va a extender. Esto es una broma de la cual todos los padres estaban al tanto, estaban informados. Es una broma que se repite cada año", ha asegurado. "No puedo respetar ni tolerar lo viral que se está haciendo este vídeo al igual que los comentarios, aunque también he visto comentarios que lo ven como lo que es, una broma. Si vemos que el niño llora o lo está pasando mal, ese niño se baja”, ha concluido.