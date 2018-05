La mayoría de españoles desconoce el origen de la bandera nacional

El 55 por ciento de los españoles desconoce el origen de la bandera nacional y el 67 por ciento considera que no tiene connotaciones políticas, según una encuesta difundida hoy, al cumplirse el 233 aniversario de la creación de la enseña que adquirió carácter nacional en 1843 bajo el reinado de Isabel II.

Este año se conmemoran los 175 años de creación de la Bandera Nacional, introducida por Carlos III en 1785 para distinguir buques de guerra y mercantes y que adquirió carácter nacional por Real Decreto de 13 de octubre de 1843 bajo el reinado de Isabel II. Un día como hoy Carlos III firmó el Real Decreto que hizo oficial la bandera rojigualda para identificar los barcos de la Armada española.

Previamente había convocado un concurso en el que buscaba una enseña de colores vivos que fuera capaz de distinguirse con claridad en alta mar. Ahora, el Proyecto 1785 ha difundido una encuesta que refleja que el 55 por ciento de los españoles desconoce el origen de la bandera nacional.

El 83 por ciento no sabe explicar por qué la bandera luce los colores rojo y amarillo, según la encuesta que afirma que un alto porcentaje de españoles no conoce su historia, pero el 60 por ciento se siente bastante o completamente identificado con ella. El 67 por ciento de los encuestados considera que la bandera no tiene connotaciones políticas.

El Proyecto 1785, que ha encargado este sondeo, se presenta como "una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nació hace tres años con el objetivo de "poner en valor todo lo positivo que tenemos como país e intentar superar esa tendencia a la autocrítica negativa que tanto nos perjudica".