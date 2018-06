El mundo de la Cultura no ha tardado en reaccionar ante el nombramiento de Màxim Huerta como Ministro de Cultura y Deporte , un nuevo cargo ante el que unos echan de menos su "formación como gestor" y otros alaban su sensibilidad" e "inteligencia".

Huerta es uno de los rostros más conocidos en la televisión nacional. Presentó Informativos Telecinco, pero su popularidad llegó al ser mano derecha de Ana Rosa durante 11 años. Logró compaginar con éxito su presencia en la televisión con la faceta de escritor. Fue Premio Primavera de Novela en 2014.

"Ha llegado la hora de navegar a un nuevo puerto. Después de 11 años, me despido de @elprogramadear", publicó en la red social junto al enlace de su página oficial donde explicaba su salida del programa de Ana Rosa y donde recordaba que su trayectoria profesional de 16 años en Mediaset España.

Muy activo en las redes sociales y defensor de los animales, Huerta es y ha sido una de las caras más populares de la televisión. Nació en Utiel, Valencia, en 1971 y tras licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos de su tierra natal.

El periodista y escritor valenciano se confiesa seguidor del Barça por influencia de su madre, aunque su padre es madridista, y reconoció su interés en conocer a Rafa Nadal.

Como vuelva a leer eso de que no se consideran españoles me doy a la cocaína. Mi familia de Cuenca, Alicante y Albacete son del Barça. — màximhuerta (@maximhuerta) 3 de mayo de 2011

Qué marque el Barça yaaaa!!! — màximhuerta (@maximhuerta) 28 de abril de 2010

El nuevo 'jefe' del deporte español reconoce su poco conocimiento del fútbol. En un tuit del 2006 decía: "No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea". Sobre el deporte, la polémica no es ajena a Huerta. Y es que su gran actividad en las redes sociales le puede poner en un serio apuro. En 2006 publicó: "Umberto Eco: "odio a los deportistas". Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu".



Umberto Eco: "odio a los deportistas". Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu — màximhuerta (@maximhuerta) 26 de abril de 2010

El drama del fútbol.



Virgen Santa. — màximhuerta (@maximhuerta) 12 de mayo de 2015

No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea. Perdonadme. — màximhuerta (@maximhuerta) 29 de mayo de 2016

Menos deporte creo que hago de todo — màximhuerta (@maximhuerta) 22 de abril de 2010

Y de pronto eres Ministro y haces lo que te da la gana. Ea. — màximhuerta (@maximhuerta) 20 de junio de 2013

Desde el mundo de las letras, Manuel Rico, presidente de la ACE (Asociación Colegial de Escritores) y la plataforma Seguir Creando, ha contado que, aunque no conozca su obra, ni siga "los programas de televisión en los que está como periodista", el periodista valenciano tiene que demostrar "en la práctica que es el ministro que necesita España" porque "no parece que tenga experiencia en gestión".

Desde el mundo de la política, la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, Marta Rivera de la Cruz, ha confesado que Huerta es "muy buen amigo", y que aunque no tenga experiencia como gestor, "podría decir lo mismo de muchos de los nuevos ministros", hay que "esperar a que empiecen a trabajar".

Según Rivera de la Cruz, a lo primero que se van a enfrentar en el Congreso de los Diputados es al Estatuto del Artista y del Creador, que se presentará a mediados de mes: "Tendrá que ayudar porque la subcomisión para su elaboración no tiene capacidad legislativa".

La diputada por Ciudadanos también ha destacado que es una "buena noticia" que la Cultura no tenga que compartir ministro con la Educación, porque siempre que sucede "la Cultura es la hermana pequeña".

Un punto en el que coinciden con la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), quien a través de un comunicado ha expresado que están "satisfechos" con la recuperación del Ministerio de Cultura y esperan "mantener un diálogo constructivo" con el nuevo ministro "con el fin de encontrar soluciones de consenso a los graves problemas que viene arrastrando el sector".

"La comunidad creativa valora este nombramiento como una inmejorable ocasión para recuperar el espacio de la propiedad intelectual en la agenda política, y trabajar en aras de la modernización y fortalecimiento de la gestión colectiva de derechos", han matizado.

Pero las redes sociales también se han convertido en un hervidero tras darse a conocer el nombre del titular de esta cartera, y entre los primeros en reaccionar ha estado la actriz Bibi Andersen, amiga personal de Huerta: "Te perdemos un poco los que te amamos pero siento una enorme alegría y un orgullo desbordante, suerte amor, eso no cabía pero hay que añadir señor ministro", ha manifestado en Instagram.

Desde Twitter el cineasta Javier Calvo ha calificado a Huerta de "maravilloso" y ha ensalzado las "cosas maravillosas" que va a hacer; y el presentador Risto Mejide ha destacado del nuevo ministro su "sensibilidad, inteligencia y cultura".

Huerta también ha sido felicitado en Twitter por Noemí Galera (Operación Triunfo), el periodista y presentador Christian Gálvez, el pianista James Rohdes y la periodista y escritora Rosa Montero.