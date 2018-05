El material entregado por Francia ha permitido esclarecer un asesinato de ETA

VICTIMAS TERRORISMO

San Sebastián, 28 may (EFE).- El director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha asegurado hoy que la documentación incautada a ETA que ha sido entregada a España por las autoridades francesas "ha permitido esclarecer un asesinato" de la banda terrorista del que no se conocía su autoría.,Con los "primeros análisis" que se han llevado a cabo se ha encontrado documentación que "va a permitir identificar a los autores", ha señalado Domínguez, que no ha ofrecido deta