Marruecos cierra frontera comercial con Melilla por aglomeración porteadores

Las autoridades marroquíes han ordenado hoy un cierre temporal del paso fronterizo de Barrio Chino con Melilla por razones de seguridad, debido a una aglomeración de porteadores en su territorio.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha informado de este cierre en rueda de prensa para negar que esta clausura se hubiera ordenado desde España, tal y como estaban afirmando ciertos usuarios de Facebook en un grupo de esta red social "totalmente desinformado y malintencionado", según ha dicho.

"Marruecos ha dicho que no se abriera. No hay una orden dada por España diciendo que no abran. No existe", ha manifestado Imbroda antes de explicar que el país vecino "tenía tal problema de aglomeración de gente en su lado, que podía provocar un gran desorden público con consecuencias".

Por ello, las autoridades marroquíes tomaron la decisión de no abrir el control fronterizo hasta que ha podido controlar su lado de la frontera, tras lo cual han podido acceder "miles" de porteadores a Melilla para pasar mercancías hacia el país vecino con normalidad y "ordenados en sus filas", ha explicado.

Imbroda ha aprovechado para cargar contra el grupo de Facebook donde atribuían el cierre fronterizo a una orden emitida desde Melilla, acusando a sus autoridades de "querer arruinar" a los comerciantes de la ciudad que viven de vender las mercancías que después pasan los porteadores en el denominado comercio atípico.

"Es un grupo hecho para ir contra el futuro de Melilla, y en él han dicho que hemos cerrado para fastidiar", ha lamentado Imbroda, que ha afirmado que su Gobierno va a seguir trabajando "seriamente" en el objetivo de conseguir "una transformación radical" de los pasos fronterizos entre España y Marruecos en la ciudad autónoma.