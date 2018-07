Los nervios juegan una mala pasada a Cospedal, que la lía en Twitter

Las sedes del PP, 1.096 repartidas por toda España, han abierto este jueves sus puertas a los más de 66.000 militantes llamados a votar a los candidatos para liderar el partido, tras la renuncia de Mariano Rajoy, en un proceso interno que culminará en el Congreso extraordinario del 20 y 21 de julio. Éste puede ser un día muy importante para la carrera de Maria Dolores de Cospedal, uno de los seis candidatos a hacer con el control del partido. Sin embargo, el día no ha empezado bien para la secretaria general. A primera hora, Cospedal ha publicado un tuit en su cuenta oficial con una supuesta cita de El Quijote. "Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes del camino, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo a los poderosos y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos una y mil veces", decía.

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

Rápidamente, el mensaje se hizo viral y el perfil de la candidata a presidir el PP recibió multitud de mensajes advirtiendo de que realmente era una falsa cita que se propagó por redes sociales hace unos meses. Cospedal no ha borrado el tuit pese a no ser una cita del libro de Cervantes ya que, para ella, el texto sí mantiene la esencia de este día tan importante para su carrera política. "Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice", ha dicho.

Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice. https://t.co/7523wBjI9H — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

También, esta misma mañana, María Dolores de Cospedal ha borrado otro tuit que mostraba credenciales de compromisarios a favor de su candidatura durante un desayuno antes de la jornada de votación. La candidata ha tenido que borrar la foto ya que en una circular urgente distribuida entre todos los presidentes de mesa de la provincia, la dirección regional ha recordado que la Comisión Organizadora del Congreso Extraordinario rechaza que los interventores puedan llevar credenciales, ya que se podría ser "un condicionante" a la hora de realizar la votación.