Los médicos consideran irresponsable despenalizar la eutanasia

La principal organización de médicos de España considera irresponsable y un error la despenalización de la eutanasia cuyos trámites han comenzado este martes en el Congreso de los Diputados. Para la Organización Médico Colegial (OMC) supone abrir la puerta a un chantaje moral a los más débiles de la sociedad.

Plantean como alternativa la puesta en marcha de una Ley de Atención al Final de la Vida que brinde los cuidados paliativos sin los que, según denuncian, mueren cada año con dolor y sufrimiento 60.000 personas en nuesto país.

“La gente no se quiere morir, la gente lo que no quiere es sufrir” y por ello es necesario abordar el acompañamiento en el final de la vida en el ámbito político, médico y mediático asegura Rafael Mota al frente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

Para Marcos Gómez Sancho, coordinador del Observatorio de Atención al Final de la Vida es “indecente” legislar sobre eutanasia cuando “hay 60.000 personas que mueren cada año con un sufrimiento evitable con cuidados paliativos”. Considera que esta iniciativa nos aboca a “la crisis más grave de la historia de la medicina” al convertir a los médicos en gestores de la muerte.

La eutanasia está vinculada con el abandono radical del paciente subraya Rogelio Altisent director de la cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza quien consideraque tampoco los médicos han sido formados suficientemente para hacer frente a esta situación antinatural.

Pablo Requena representa al Vaticano en la Asociación Médica Mundial. Acaba de publicar “Doctor no haga todo lo posible!” en el que reflexiona sobre el encarnizamiento terapéutico y los límites de la actuación médica en situaciones críticas. En su libro explica que la eutanasia no es parte de la medicina aunque considera que el debate “es una llamada, un signo de alarma de que hay algo que no se está consiguiendo afrontar de un modo adecuado”.

Cree que los médicos “tienen una responsabilidad enorme en relación con la cuestión de la eutanasia” y que acompañamiento y cuidados paliativos son una mejor respuesta de la sociedad para las personas en el final de su vida. Considera que para apoyar al paciente terminal en España “estamos lejos de lo razonable”.

Para Requena “una ley que permite la eutanasia en la sociedad configura a esa sociedad de forma poco solidaria” ya que para “dar la posibilidad a unas pocas personas que conscientemente piden anticipar su muerte deja abandonadas a muchas personas que se sienten una carga”.

Entra también aquí la cuestión económica. Hay estudios de países como Canadá que demuestran, según señala, que en tan solo un año la eutanasia ha supuesto un ahorro de millones de euros.

Y es que como recuerda Juan José Rodriguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, los cinco últimos años de una persona concentran el 75 por ciento del gasto sanitario.

De hecho aseguran las proposiciones de Ley sobre la eutanasia no suelen tener dotación presupuestaria señala Marcos Gómez porque “no hace falta”.