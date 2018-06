Los independentistas amenazan a los hermanos Roca

El acoso de los independentistas no conoce límites. Sus siguientes víctimas han sido los hermanos Roca, dueños del distinguido y moderno restaurante "El Celler de Can Roca", por ceder un hotel para que se pueda celebrar la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona. Hace unos días el Ayuntamiento de la localidad se negó a ceder el Auditori, el escenario que hasta ahora había acogido siempre este acto, alegando la ejecución de unas obras exteriores. Por este motivo, la fundación anunció hace escasas semanas que la gala tendría lugar en el Espai Mas Marroch - Centre d'Esdeveniments del Celler de Can Roca - ubicado en el municipio de Vilablareix (Girona) y propiedad de los hermanos Roca.

Esta cesión del restaurante ha provocado la ira de los secesionistas. El concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Gerona, Lluc Salellas, ha publicado una carta abierta a los hermanos Roca donde pide a los cocineros que anulen el alquiler de la sala. "Que os repenséis ceder vuestra casa, el Mas Marroch, para que Felipe de Borbón, que justificó la violencia contra miles de catalanes, incluidos cientos de gerundenses, pueda predicar su discurso en nuestras comarcas. El Rey decidió tomar partido contra aquellos que reclamábamos un referéndum y nunca ha pedido perdón", dice en su carta.

El alcalde de Vilablareix, David Mascort (ERC), también se ha opuesto a que el Espai Mas Marroch acoja la gala de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona. "No podemos aceptar de ninguna manera que una entidad que representa a los que nos pegan, nos encarcelan o nos hacen irnos del país, venga a montar fiestecillas", asegura.