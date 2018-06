Los coches sin conductor existen y ya circulan por Madrid

Cualquier parecido con la ficción es pura casualidad, pero lo cierto es que la tecnología avanza y evoluciona a unos límites insospechados. Esto no es algo nuevo, de hecho, ya existen algunas empresas alrededor del mundo que han empezado a poner en marcha este tipo de coches, pero empezar a verlos ya por España es algo especialmente llamativo. Los vehículos sin conductor han empezado a circular por Madrid, aunque en periodo de pruebas. No, no te vas a encontrar de repente un ejército de coches fantasma campando a sus anchas por las calles de la capital de España.

De hecho, actualmente solo hay tres coches de este tipo en funcionamiento y se les puede ver en el carril Bus-VAO de la A-6. Sin embargo, y aquí está lo interesante, sus desarrolladores esperan que sea posible que en unos pocos años ya sean habituales en las carreteras de España. Los principales escollos que se están encontrando son legales como quién tendrá la responsabilidad en caso de accidente. No hace mucho, en Estados Unidos, algunas empresas se metieron en algún que otro problema por accidentes que se produjeron con coches sin conductor.

Se trata de tres automóviles de un proyecto europeo que se llama Autocits, liderado por el Grupo Indra. Circula desde el pasado mes de marzo, con versiones adaptadas del coche eléctrico Mitsubishi i-Miev. La intención principal de este proyecto es que tanto las autoridades de tráfico como los propios coches lleguen a tener capacidad de ofrecer información que ayudaría a la toma de decisiones. De esta forma, la plataforma de Indra es el verdadero cerebro que se prepara para gestionar la movilidad del futuro. Una tecnología que, en poco tiempo, más pronto que tarde, llegará a las carreteras del país y se situará, si todo va bien a la vanguardia de la movilidad a nivel mundial.