Lolito, el youtuber andaluz que se muda a Andorra para pagar menos impuestos

Lolito Fernández, un youtuber malagueño conocido por publicar partidas del juego más famoso del momento, el Fortnite, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter anunciando que se irá de España con rumbo a Andorra para evitar pagar impuestos.



El vídeo se ha hecho viral y su tuit ha permanecido durante gran parte del día como trending topic. Lolito cuenta con más de tres millones de suscriptores en YouTube, y todo lo que publica tiene especial relevancia en redes sociales.

La publicación tiene en Twitter más de 100.000 reproducciones de vídeo, más de 700 retuits y unos 1.200 me gusta. El youtuber asegura en el vídeo que dejará en España: “Es completamente falso que me vaya a Andorra para evadir impuestos. En Andorra se pagan impuestos, lo que pasa es que no te sablean como en España. Tienes que pagar impuestos en España, es para pagar las escuelas. Yo no he ido al instituto prácticamente. He sido un desgraciado toda mi vida, a mí España me ha dado muy poco. Estoy orgulloso de ser español pero obviamente el Gobierno español es una basura”.



“Me voy a Andorra porque aquí en España, atentos a lo que os digo, se paga hasta un 50% de impuestos, o por lo menos eso me han dicho”, concluye diciendo en su speech.

