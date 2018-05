El libertad los tres detenidos en Tenerife por captar a un yihadista

CAN-TERRORISMO YIHADISTA

Madrid, 11 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a los tres detenidos en San Isidro (Tenerife) por presuntamente captar a un yihadista para enviarlo a Siria, han informado a Efe fuentes jurídicas.,Las fuentes han añadido que el juez Diego de Egea ha tomado esa decisión después de que la Fiscalía no pidiera prisión para los tres detenidos el pasado lunes por la Policía Nacional.,La Policía los acusa de captar al yihadista, enviarlo a Siria para que se uniera a las filas de la or