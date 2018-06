Juzgan a exsecretario general Sindicato de Estudiantes por agredir a policías

JUICIO AGRESIÓN

Madrid, 6 jun (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid juzga hoy al ex secretario general del Sindicato de Estudiantes Tohil Delgado, que se enfrenta a 3 años de prisión por supuestamente agredir a dos policías en un suceso en 2010.,Delgado se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otras seis personas más, por un presunto delito de atentado contra la autoridad que le imputa la acusación particular pues la Fiscalía solo le imputa una falta de lesiones y no pide ninguna pena ni