La jueza decana de Pamplona critica la falta de "rigor" de Catalá

SENTENCIAS MANADA (Seguirá Ampliación)

Pamplona, 10 may (EFE).- La jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito, ha asegurado que las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la sentencia de La Manada y el juez que emitió un voto particular "hablan por sí solas", porque "carecen de todo rigor".,Catalá admitió el pasado martes carencias en la formación de algunos jueces en perspectiva de género e indicó que, cuando un magistrado habla de "jolgorio o regocijo" de una víctima, no hay un "problema de leyes", sino de cultura,