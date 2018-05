El juez Llarena ya ha entregado a Alemania 16GB de vídeo que muestran la violencia el 1-O

El juez Pablo Llarena ya ha remitido al Tribunal Regional Superior de Scheleswig-Holstein 16 GB de vídeo para demostrar que el 1-O hubo violencia y rebatir así los argumentos con los que este tribunal se niega a entregar a Carles Puigdemont por un delito de rebelión.

Según informa el diario La Razón, los vídeos contienen imágenes de hechos ocurridos tanto el 1-O como el asalto liderado por los Jordis a la Consejería de Economía el 20 de septiembre mientras estaba siendo registrada por la Guardia Civil.

De esta forma, la Fiscalía española quiere acreditar los 315 episodios de violencia que han tenido lugar durante el procés, especialmente entre septiembre y noviembre, recoge este diario.

El Tribunal Regional Superior de Scheleswig-Holstein consideró en un comunicado "inadmisible" el delito de rebelión, por lo que dejó en libertad a Carles Puigdemont tras estar detenido 17 días.

"Por motivos jurídicos" no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, esgrimía el tribunal, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí". A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia".

También apunta este diaria en fuentes de la defensa de Carles Puigdemont que los vídeos desmienten la violencia, como cuando se ve a Jordi Sánchez pedir calma durante el asalto a la Consejería de Economía, cuando 60.000 personas se concentraron a las puertas de la misma y causaron destrozos en los coches de la Guardia Civil.