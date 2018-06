El juez deja a un paso de juicio a Toni Albà por injuriar a jueces y policías

Un juez de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha dejado al humorista Toni Albà a las puertas de juicio por un delito de injurias, al entender que ofendió a los jueces, a la Fiscalía y a la policía en mensajes publicados en Twitter, con una "humillación innecesaria".

En su auto, el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha dado por finalizada la investigación que abrió a raíz de varias denuncias de la Policía Nacional por mensajes publicados por el humorista y ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa.

El juez considera que hay indicios razonables para enviar a Albà a juicio por un delito de injurias en distintos tuits en los que se burlaba de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -"Carmen lame la mierda a gusto"-, comparaba a los policías y guardias civiles con terroristas o equiparaba los estados "hispánico e islámico".

En opinión del juez, "basta leer el tenor literal" de las publicaciones de Toni Albà para apreciar "el potencial atentatorio contra la honra y el crédito o prestigio profesional de las instituciones y concretas personas" a quienes se dirige.

Para el instructor, "ni la libertad de expresión ni el derecho a hacer parodia del investigado amparan un derecho al insulto desmedido y desproporcionado", ya que sus tuits contienen "numerosos calificativos y expresiones insultantes y denigrantes para el honor y el prestigio" de la policía, el ministerio fiscal, la administración de justicia y la magistrada Carmen Lamela.

"Este instructor no pone en ningún momento en duda el derecho a la libertad de expresión del investigado", sostiene el juez, que recuerda que éste no es "omnímodo o absoluto y no ampara toda actuación del individuo dentro de la sociedad en la que vive", añade el auto.

En opinión del juez, Albà "podría haber expresado su parecer y su crítica, aun incluso cuando ésta hubiera sido dura e incómoda para las personas que no opinasen como él, sin necesidad de recurrir a expresiones claramente insultantes, vejatorias y denigrantes".

En su auto, el magistrado recuerda que el actor y humorista no expresó "ninguna clase de arrepentimiento" cuando prestó declaración como investigado.

En ese sentido, recuerda el juez que, en sus declaraciones, "más que sostener que las publicaciones reflejaban sus ideas o pensamientos políticos en ejercicio de su libertad de expresión y mantenerse en ellas como su forma de pensar, se desdijo de su tenor literal y de la interpretación más evidente que se puede hacer (...)".