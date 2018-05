Juez deja libres a los cinco detenidos clave en trama de desvío subvenciones

CATALUÑA SUBVENCIONES (Previsión)

Barcelona, 25 may (EFE).- El juez que investiga a la trama que supuestamente desvió al menos dos millones de euros de subvenciones para cooperación de la Diputación de Barcelona en el primer mandato de CiU ha dejado en libertad provisional a los cinco detenidos clave, que se han acogido a su derecho a no declarar.,Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona no ha adoptado ninguna medida cautelar para los cinco principales implicados en la t