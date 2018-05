Juez decano de Santander cree que no se debe cambiar ley por casos concretos

SENTENCIA MANADA

Santander, 10 may (EFE).- El juez decano de Santander, Jaime Anta, no cree que deba reformarse la ley al hilo de un caso concreto, como el de La Manada, y lamenta que algunos políticos, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hayan "deslegitimado" con sus declaraciones la labor de los jueces.,Anta no comparte la crítica de las asociaciones judiciales y fiscales "a la reacción de la gente" tras la sentencia de La Manada y entiende que lo que más daño ha hecho a los jueces son las críticas de