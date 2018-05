Iruin cree que Naparra permite abrir "vía" de investigación hacia el CESID

ETA DESAPARECIDO

San Sebastián, 14 may (EFE).- El abogado Iñigo Iruin opina que las nuevas diligencias del caso Naparra, el presunto etarra desaparecido en 1980 en una zona de Las Landas (Francia), podrían premitir abrir una "vía" de investigación en este asunto "hacia lo que era el Centro Superior de Investigación de la Defensa (CESID)", actualmente denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI).,Iruin, que representa como acusación particular en este caso a la familia de José Miguel Etxeberia, Naparra, ha he