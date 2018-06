Interior estudia las posibles vías para quitar condecoraciones Billy el Niño

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estudia qué pasos hay que dar para quitar condecoraciones a personas que no hayan tenido un comportamiento "ejemplar", como "parece ser" el caso de Billy el Niño, el inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco.

"No nos anticipemos, pero he dicho que toda condecoración en este país exige una conducta extraordinaria, en el sentido de ejemplar, no simplemente ser un buen ciudadano o un buen funcionario, sino algo más, y parece ser que en este caso concreto no se dan estos presupuestos", ha explicado a los periodistas tras presentar el operativo especial de Tráfico para el verano.

A petición suya, ha apuntado, se ha realizado un informe en el Ministerio en el que se ha comprobado que González Pacheco no sólo está en posesión de una medalla pensionada, "sino de alguna más".

Según publica hoy el diario El País, tiene cuatro medallas que incrementan en un 50 por ciento su pensión.

Grande-Marlaska ha señalado que se va a continuar con ese informe para "hacer todo correctamente" y ver si es necesaria o no alguna modificación normativa y de qué alcance, con el fin de tomar una decisión final.

"Todas las condecoraciones y medallas implican que la persona es ejemplar; parece ser, razonablemente que en este caso no hay ejemplaridad", ha insistido.